Portugal entra a ganhar no Euro 2020 com ponta final demolidora

A selecção portuguesa de futebol começou da melhor forma a defesa do título, ao estrear-se no Campeonato da Europa de 2020 com um triunfo robusto sobre a Hungria (0-3). Em Budapeste, Portugal desbloqueou o jogo já na parte final, fechando o encontro com um golo de classe, o segundo da tarde de Cristiano Ronaldo.

Diante de um adversário que contava com mais de 60 mil apoiantes nas bancadas do Puskas Arena, Portugal foi sempre uma equipa paciente e equilibrada. E se Rui Patrício foi praticamente um espectador no primeiro tempo, o campeão da Europa só não chegou ao intervalo na frente do marcador porque Diogo Jota estava desinspirado na finalização.

No segundo tempo, a Hungria manteve uma toada mais especulativa, mas ainda chegou a assustar, num lance em que a bola acabou na baliza portuguesa mas que foi anulado por fora-de-jogo.

Fernando Santos arriscou na recta final do encontro, lançando Rafa Silva (71') e Renato Sanches e André Silva (81'), e o extremo do Benfica fez o cruzamento que terminou no golo inaugural - a bola desviou em Attila Szalai e voltou a desviar noutro central, após o remate de Raphael Guerreiro (84').

Aproveitando a desorientação momentânea da Hungria, Portugal acelerou então para um triunfo concludente. Renato Sanches criou um desequilíbrio, Rafa acelerou para a baliza e foi rasteirado. Cristiano Ronaldo aproveitou o penálti para engrossar a conta pessoal de golos.

Aos 90+2’, porém, surgiria o lance mais entusiasmante da partida. Depois de um longo período de posse de bola portuguesa, Rafa e Ronaldo entraram em tabelas na área húngara até o avançado da Juventus ficar isolado na cara de Gulácsi. Ronaldo contornou o guarda-redes e finalizou de pé esquerdo, fechando o primeiro triunfo português na prova.