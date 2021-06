“Pete, o Muro” será o último obstáculo no caminho de Portugal

A 12 de Novembro de 2020, quando a Hungria deu a volta à Islândia no Puskás Arena com dois golos marcados depois do minuto 88, o fato de herói da qualificação magiar para o Euro 2020 foi vestido pelo mais talentoso jogador húngaro da actualidade: com um remate do jovem Dominik Szoboszlai, a Hungria garantiu a vitória no play-off, frente aos islandeses (2-1), e um lugar no temível Grupo F, ao lado de Portugal, Alemanha e França. A recuperar de uma lesão sofrida nos adutores há seis meses, o avançado do RB Leipzig não será esta tarde uma preocupação para Pepe e Rúben Dias, mas outra das figuras do vice-campeão alemão promete dar dores de cabeça aos avançados portugueses: o guarda-redes Péter Gulácsi.