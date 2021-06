Activista da Greenpeace cai no relvado antes do França-Alemanha

Um activista da associação não-governamental Greenpeace sobrevoou o estádio de Munique num ultraleve e caiu no relvado pouco antes do início da partida entra a França e a Alemanha, do grupo F do Euro2020 de futebol.

O ultraleve, com uma mensagem contra o petróleo, acabou por perder o equilíbrio devido a um cabo que transportava a “spider cam” (câmara aérea) e só com muita dificuldade conseguiu reequilibrar-se, antes de cair no relvado do Allianz Arena.

Houve uma pessoa na bancada que sofreu ferimentos ligeiros e foi atendida pelos serviços médicos, enquanto o activista foi logo detido pela polícia de Munique.