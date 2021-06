Porque é que a bola me está a passar ao lado?

Sábado à tarde, eram para aí umas 18h, recebi uma mensagem da minha prima. “Estás a ver o Eriksen?”. Não lhe liguei nenhuma, naquele momento nem sabia quem era o Eriksen. Passados uns minutos, o meu irmão no Facebook, qualquer coisa como “Força Eriksen”. Alto, passa-se aqui alguma coisa. Abri a página do PÚBLICO e li: “Eriksen caiu inanimado no relvado”.