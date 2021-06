Terça, na TV: Eva, desinformação, Voces e Portugal a entrar em campo

CINEMA

A Luz Entre Oceanos

AXN Movies, 19h02

Depois da I Guerra Mundial, um soldado traumatizado e aclamado como herói regressa à sua Austrália natal para trabalhar num farol. Apaixona-se por uma mulher, casa-se e tenta ter filhos com ela. Mas nenhuma gravidez tem sucesso. Um dia, encontram um barco a remos com o cadáver de um homem e com uma bebé recém-nascida, que adoptam como deles. É aí que os problemas começam. Michael Fassbender e Alicia Vikander (que se tornaram um casal na vida real durante a rodagem) protagonizam este filme realizado por Derek Cianfrance, a partir do best-seller de M.L. Stedman. Rachel Weisz e Bryan Brown também entram no elenco.

Sherlock Holmes: Jogo de Sombras

Hollywood, 19h20

Sequela de Sherlock Holmes, novamente realizada por Guy Richie e com a dupla Robert Downey Jr. e Jude Law no centro da acção. O brilhante investigador criado por Sir Arthur Conan Doyle surge numa abordagem diferente, onde o intelecto e a dedução estão aliados às artes marciais e ao boxe. Desta vez, Holmes e o seu fiel companheiro, Dr. John Watson, têm de arruinar o terrível plano de um arqui-inimigo: o professor Moriarty (Jared Harris).

Ventos de Agosto

TVCine Edition, 22h

Um pesquisador de som chega a uma pequena vila piscatória brasileira. A presença deste homem vai alterar as vidas dos habitantes locais, especialmente a de Shirley, uma jovem que trabalha numa plantação de cocos, e de Jeison, o namorado dela. Um filme dramático realizado por Gabriel Mascaro, que também o co-escreve (com Rachel Daisy Ellis) e protagoniza. O elenco conta também com Geová Manoel Dos Santos e Maria Salvino Dos Santos.

Eva

RTP1, 2h01

Director’s cut de uma obra maior de Joseph Losey, nomeada para o Leão de Ouro em Veneza, em 1962. É precisamente esta cidade italiana (e também Roma) que serve de cenário ao filme, onde é narrada uma história de dominação em que um romancista galês é eroticamente controlado por uma mulher francesa. Eva adapta ao cinema o livro escrito, em 1945, por James Hadley Chase, e tem Jeanne Moreau e Stanley Baker nos papéis principais.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

SIC, 16h50

Directo. Portugal entra em campo no Euro 2020, com título de campeão europeu para defender, com um primeiro jogo frente à selecção húngara, no estádio Puskás, em Budapeste.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h20

Directo. “Como combater a mentira e a desinformação?” é a pergunta lançada a debate, a um mês da entrada em vigor da nova Carta dos Direitos Humanos para a Era Digital. Motivado pela necessidade de regulamentar o ciberespaço, o documento está longe de ser consensual: vários partidos e figuras públicas têm contestado a sua natureza, que acusam de limitadora da liberdade de expressão, controladora da informação e até uma via aberta ao regresso da censura.

DOCUMENTÁRIOS

Sara Baras - Todas as Vozes

RTP2, 23h30

A digressão de Voces, espectáculo criado por Sara Baras para enaltecer o espírito pioneiro e revolucionário de artistas que desbravaram novos caminhos para o flamenco, oferece o palco à descoberta das motivações e do processo criativo da premiada bailaora e coreógrafa espanhola.

Foto Voces DR

As Américas Antes de Colombo

RTP1, 00h00

Estreia. O ano é 1491. Cristóvão Colombo ainda não chegou às Américas. Como é este mundo que está prestes a ser chamado de “novo” pelos europeus? Que civilizações ali vivem? E que embate se perfila no horizonte? São questões que o documentário de Cristina Trebi levanta e a que procura responder, numa combinação de entrevistas a peritos, reconstituições e recriações dramatizadas.

CULINÁRIA

Lorraine Pascale: Simplesmente Caseiro

24Kitchen, 16h

Estreia, com episódio duplo. Trufas de queijo de cabra, pain d’epi, um bolo graffiti e outras delícias para fazer e partilhar em casa – eis a ementa do programa conduzido por Lorraine Pascale, ex-modelo inglesa tornada chef televisiva e autora de best-sellers sobre culinária.