Noite Turva, de Diogo Salgado, na competição de curtas de Cannes

Noite Turva é o primeiro filme de Diogo Salgado e foi seleccionado para a Competição Oficial de Curtas Metragens da 74ª edição do Festival de Cannes (de 6 a 17 de Julho), acaba de ser anunciado pela organização. Em Outubro de 2020 venceu a competição nacional do Curtas de Vila do Conde. O “envolvente e atmosférico” Noite Turva, segundo a cobertura do PÚBLICO do festival, conta a tarde de dois rapazes que brincam na floresta junto a uma lagoa, quando um deles desaparece e a lagoa e os seus habitantes tomam o controlo da narrativa...

Com fotografia de Joana Silva Fernandes e som de Miguel Coelho, é interpretado por Afonso Gregório, Simão Bernardino e Lionel Santos, habitantes do local onde foi filmado, e é promovido e distribuído pela Agência da Curta Metragem. Que, em comunicado, cita o realizador, natural de Coimbra, onde nasceu em 1994, sendo um diplomado pela Escola Superior de Teatro e Cinema e Ciências da Comunicação na Universidade de Lisboa: “Não poderia ficar mais surpreendido com o caminho que este pequeno filme tem vindo lentamente ​a trilhar. Para mim e para todos os amigos que nele se cruzaram, a selecção de Cannes faz-me acreditar que este seja apenas o melhor início possível de um percurso muito desejado”.

Há outro filme português no festival: Diários de Otsoga, de Maureen Fazendeiro e Miguel Gomes, na paralela Quinzena dos Realizadores. Seis anos depois da presença de As Mil e uma Noites também na Quinzena, onde, depois recusadas para a competição, essas seis horas e um quarto, três volumes e três dias de exibição compuseram um dos acontecimentos do festival, e 13 anos depois da inclusão de Aquele Querido Mês de Agosto na mesma secção paralela, Miguel Gomes regressará ao local do crime. Não sozinho, agora com Maureen Fazendeiro, realizadora francesa residente em Lisboa com quem co-realizou o filme, improvisado em Agosto passado numa propriedade em Sintra.