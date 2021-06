Euro2020: Mais uma oportunidade para CR7 continuar a bater recordes?

Portugal estreia-se esta terça-feira na fase final do Euro2020 com a mais alta das ambições: vencer o campeonato europeu de futebol. Fernando Santos admitiu-o, de forma prudente e ponderada, e Cristiano Ronaldo confirmou. O jogador madeirense poderá aproveitar esta competição para alongar a sua já longa lista de marcos, mas o recorde "mais bonito era ganhar o Europeu duas vezes", confessou, na conferência de imprensa que antecede o jogo entre Portugal e a Hungria.

Basta ao capitão da selecção nacional pisar o campo para somar mais um recorde: ser o primeiro jogador a participar em cinco Europeus consecutivos. Se, para além de pisar o relvado, Cristiano Ronaldo marcar um golo, torna-se também no melhor marcador de sempre em fases finais. Neste momento, divide este pódio com o francês Michel Platini, com nove golos marcados.

Outro feito estará mais longe de ser conseguido neste europeu, mas não está ainda fora do seu alcance: o recorde de mais golos marcados ao serviço de uma selecção. Ronaldo já marcou 104 e faltam-lhe seis concretizações para ultrapassar o iraniano Ali Daei, que detém o recorde com 109 golos.