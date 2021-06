Nem a saída de muitos ingleses fez refrear os preços do turismo no Algarve

Muitos ingleses saíram do Algarve, mas o preço do aluguer das casas para férias não baixou. Pelo contrário, a tendência é para manter os valores em alta e até subir no segmento do alojamento de luxo. “Está tudo desesperado para facturar”, diz o director-geral dos empreendimentos turísticos, Pedras d’El Rei e Pedras da Rainha, em Tavira, Almeida Pires, lembrando a longa pausa forçada do sector. O aluguer de uma vivenda no interior que ofereça segurança e conforto pode custar 2500 euros por semana - um preço alinhado com o luxuoso empreendimento da Quinta do Lago