Região de Lisboa e Vale do Tejo com 66 surtos activos em escolas

Na região de Lisboa e Vale do Tejo há 66 surtos activos em escolas. O número foi avançado à Rádio Renascença por Duarte Cordeiro, coordenador regional do combate à pandemia na região e também secretário de Estado.

Segundo avançou Duarte Cordeiro, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem, neste momento, 170 surtos activos de covid-19, 66 dos quais em escolas. “Há seis mil alunos em isolamento profiláctico”, disse àquele órgão de comunicação social, notando que a situação pode levar a complicações no final do ano lectivo e até estragar as férias às famílias. “O mais importante é testar, porque estamos com a vacinação a um ritmo bom e a vacinação continuará a este ritmo ou superior, mas a testagem é fundamental”, afirmou, sublinhando haver concelhos com testes gratuitos, “mas é preciso que as pessoas vão fazer os testes”.

Na primeira semana de Abril, a Direcção-Geral da Saúde avançava que, desde o início do desconfinamento, tinham sido registados 47 surtos activos de covid-19 em creches e estabelecimento de educação e do 1.º ciclo. O PÚBLICO já questionou várias vezes a Direcção-Geral da Saúde sobre qual o ponto de situação actual relativamente a surtos activos em escolas e turmas em isolamento, mas até agora sem resposta.

Questionou também o Ministério da Educação e as diferentes administrações regionais de saúde, mas a única que fez um balanço foi a do Centro que, no final de Maio, indicava ter, segundo dados actualizados a 29 de Maio, 29 escolas com casos activos, estando 56 alunos e dois profissionais confirmados como positivos. Encontravam-se 40 turmas em isolamento profiláctico, num total de 1134 pessoas em isolamento, entre alunos, profissionais e respectivos coabitantes.

O presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, considera haver neste momento “um exagero na actuação da DGS em relação às escolas: “Porque, neste momento, quando um aluno é positivo, a DGS, no limite, até pode fechar a escola inteira ou, então, manda para casa toda a turma e os professores dessa turma. Mesmo vacinados, os professores continuam a ir para casa. Este é o protocolo actual da DGS no nosso país. Este protocolo custa a entender, quando há situações desportivas e políticas onde é tudo ao molho e fé em deus”, aponta, salientando ser necessário “valorizar o esforço e atenção das escolas em relação aos procedimentos e regras adoptados que são cumpridos pelos alunos”. “Os casos de covid-19 que aparecem nas escolas são sobretudo vindos de fora do contexto escolar. Não posso meter a foice em seara alheia, no que se refere à pertinência do protocolo da DGS, mas tenho dois olhos para ver actuações diferentes nos tais contextos desportivos ou políticos, casos que não vou particularizar, e depois nas escolas, é uma actuação bipolar.”

Já o presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, Manuel Pereira, não se pronuncia sobre se o protocolo é “excessivo ou não”. Diz apenas que são as orientações gerais e que foram colocadas “em tempo oportuno”: “Não sou técnico, temos de confiar nas indicações da DGS.” De acordo com as informações recolhidas em reuniões com a autoridade de saúde local, Manuel Pereira nota que o que está em prática é que, quando um aluno tem um teste rápido positivo, a turma, bem como contactos de alto risco, é isolada até o aluno confirmar o resultado através de um PCR. Se o PCR do aluno for positivo, há, explica, algumas diferenças entre ciclos: no pré-escolar e 1.ºciclo, bem como nas academias de música, os professores têm de ser testados e cumprir isolamento. A partir do 2.º ciclo, tendo em conta o uso da máscara, os professores são avaliados caso a caso.

Em Abril, a DGS reforçou junto das escolas e delegados de saúde as medidas de vigilância sobre a circulação de novas variantes de covid-19 e a detecção de surtos nas escolas, que incluem a suspensão de actividades. Segundo uma “determinação da autoridade de saúde nacional”, a que a agência Lusa teve acesso, o protocolo estabelece que, caso seja detectado um caso positivo numa turma deve ser determinada, “de imediato e preventivamente” pela autoridade de saúde local “a suspensão de actividades da turma, para salvaguarda da saúde pública”, enquanto se aguardam os resultados laboratoriais dos testes moleculares (PCR).

A autoridade de saúde local deve também determinar o isolamento profiláctico dos contactos com exposição de alto risco ao caso confirmado de infecção por SARS-CoV-2, bem como dos grupos populacionais em risco identificados aquando da investigação epidemiológica e da avaliação do risco efectuada. Uma das novidades é que os “coabitantes”, nomeadamente familiares, dos alunos e também dos professores e funcionários, são “equiparados a contactos de alto risco” e têm que ficar em isolamento.