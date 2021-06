Julgamento de Ricardo Salgado adiado pela segunda vez

O julgamento do ex-banqueiro Ricardo Salgado​, que responde por três crimes de abuso de confiança no âmbito da Operação Marquês, foi adiado, esta segunda-feira, pela segunda vez, ​porque o Ministério Público pediu mais tempo para poder analisar e responder à contestação da defesa de Ricardo Salgado, que tem mais de 150 páginas e mais de 173 documentos. O juiz Francisco Henriques aceitou e decidiu adiar o julgamento para 6 de Julho.

A defesa de Ricardo Salgado também tinha apresentado um requerimento na sexta-feira a pedir adiamento. Argumentava com as regras relativas à covid-19, relacionadas com a idade do arguido, de 77 anos, e ao direito de assistir à prova testemunhal.

A este requerimento o juiz respondeu: “Não vale a pena voltar a bater no ceguinho. Já sabem qual é o entendimento do tribunal. Já invocou a nulidade. Não concorda, recorre. Tem recursos”.

O juiz já na semana passada disse que se o arguido quiser falar terá de se deslocar ao tribunal.