CP repôs lotação máxima em comboios apenas com lugares sentados

Ficam sem efeito as limitações à lotação dos comboios impostas como forma de combate à propagação da covid-19.

A CP – Comboios de Portugal repõe, a partir desta segunda-feira, a totalidade dos lugares disponíveis, nos comboios apenas com lugares sentados, como Alfa Pendular e Intercidades, ficando sem efeito qualquer limitação imposta no âmbito da pandemia.

“Dando cumprimento às medidas previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021, a CP – Comboios de Portugal vai repor, a partir de hoje [segunda-feira], a totalidade de lugares disponíveis, nos comboios apenas com lugares sentados”, informou a transportadora ferroviária, em comunicado.

Desta forma, a partir desta segunda-feira ficam sem efeito as limitações à lotação dos comboios, impostas no âmbito do combate à pandemia de SARS-CoV-2.

Os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional e os comboios históricos das Linhas do Douro e Vouga, passam, assim, a ter disponível para venda, a capacidade total de lugares sentados.