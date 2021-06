Covid-19 em Portugal: zero mortes e 625 casos. R(t) e incidência a subir

Há mais 15 pessoas internadas nos hospitais portugueses e menos cinco nas unidades de cuidados intensivos. Região de Lisboa e Vale do Tejo com 64% dos novos casos.

Portugal registou, neste domingo, zero mortes por covid-19 e 625 casos de infecção. Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 858.072 casos confirmados e 17.047 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de domingo, foram divulgados nesta segunda-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

À semelhança do dia anterior (sábado), também o domingo ficou marcado por uma nova subida no número de doentes hospitalizados. Segundo o último boletim, existem 340 pessoas internadas nos hospitais portugueses (mais 15 do que no balanço anterior) e 77 nos cuidados intensivos (menos cinco).

Há a reportar mais 280 casos recuperados da infecção, num total de 815.622 recuperações desde o início da pandemia. Feitas as contas, há mais 345 casos activos, o que significa que 25.403 portugueses ainda lidam com a doença. Há 30.375 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 578 que no balanço anterior.

A maior parte das infecções deste domingo foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo. A região tem 401 novos casos, o que corresponde a 64,1% do total. Já no Norte foram registados 124 novos casos, cerca de 19,8% do valor diário.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento foram actualizados no boletim desta segunda-feira. Segundo os últimos dados, o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, situa-se em 1,09 em termos nacionais e em 1,10 se for considerado apenas o continente. O outro indicador que guia a abertura do país, a incidência nacional a 14 dias por cem mil habitantes, está agora em 84,5 casos. A incidência do território continental é, segundo a última actualização, de 83,4 casos. Ambos os indicadores registam um aumento em relação aos valores da passada sexta-feira, quando o R(t) nacional se situava em 1,07 e a incidência em 79,3 casos.