Covid-19. Maiores de 40 anos vão poder auto-agendar a vacinação ainda hoje

Para já, esta possibilidade está reservada a quem tem mais de 43 anos, mas deverá ficar disponível para as pessoas acima dos 40 anos nas próximas horas. Já o grupo acima dos 30 anos deve poder agendar a vacinação a partir de 20 de Junho.

Os portugueses com mais de 40 anos vão poder, ainda esta segunda-feira, fazer o auto-agendamento para serem vacinados contra a covid-19, confirmou o PÚBLICO junto da task-force que coordena o plano de vacinação em Portugal.

Para já, esta possibilidade está reservada a quem tem mais de 43 anos, opção que foi disponibilizada na passada segunda-feira, mas deverá ficar disponível para as pessoas acima dos 40 anos nas próximas horas.

A data para que a faixa etária seguinte, a dos maiores de 30 anos, comece a poder fazer o auto-agendamento, deverá ser 20 de Junho. O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task-force, já tinha avançado ao PÚBLICO que as pessoas com mais de 30 anos poderiam começar a ser vacinadas este mês.

O pedido de agendamento de vacinação contra a covid-19 pode ser realizado através da página disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

Os cidadãos com mais de 45 anos, que puderam começar a fazer a marcação a 4 de Junho, já começaram a ser vacinados esta segunda-feira. O portal destinado ao auto-agendamento entrou em funcionamento a 23 de Abril, contemplando agora as pessoas acima dos 43 anos, depois de ter sido aberto para maiores de 45,50,55, 60 e 65 anos.

Até esta segunda-feira, já foram administradas mais de 6,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 em Portugal Continental, segundo informou esta manhã o gabinete de Marta Temido, ministra da Saúde, através do Twitter. “[Foram administradas] cerca de 4,3 milhões primeiras doses e mais de 2,2 milhões segundas doses”. Segundo o último boletim de vacinação contra a covid-19 da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado na terça-feira, quase 40% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 (39%). Entre os portugueses com mais de 80 anos, uma das faixas etárias em que mais mortes por covid-19 foram registadas, 97% já receberam pelo menos uma dose da vacina e 92% recebeu ambas as doses.