Branquinho nega intervenção na construção de três pisos sem licença. A culpa foi do arquitecto

No arranque do julgamento em que o ex-deputado do PSD está acusado de tráfico de influências e prevaricação, Agostinho Branquinho reconheceu ter recebido 235 mil euros de um empresário “amigo há mais de 45 anos”, mas garantiu que tal foi um empréstimo que já pagou. Assumiu consultadoria no projecto do hospital privado de Valongo, mas diz que, por ela, só cobrou 750 euros por mês.