PS, PAN e Livre coligam-se em Cascais para apoiar Alexandre Faria, presidente do Estoril-Praia

Alexandre Faria foi autarca em Cascais durante 20 anos, como militante do PS, mas saiu do partido em 2013. Preside a um clube de futebol que neste final de época subiu à primeira divisão.

As estruturas concelhias de PS, PAN e Livre em Cascais assinaram esta segunda-feira um acordo para apoiar o candidato independente Alexandre Faria nas próximas eleições autárquicas. O advogado de 48 anos é o actual presidente da direcção do Grupo Desportivo Estoril-Praia (que subiu à primeira divisão), e foi autarca em Cascais durante 20 anos, como militante do PS. Saiu do partido em 2013 (mas contará com o apoio dos socialistas).

A apresentação da candidatura da coligação acontece na quinta-feira, 17 de Junho, pelas 18h30, no jardim da Casa das Histórias Paula Rego.

Em declarações à agência Lusa, Alexandre Faria destacou que a coligação “Todos por Cascais” é “algo absolutamente inédito, porque é a primeira vez em Cascais que irá surgir uma coligação desta natureza” e está confiante que conseguirá vencer as eleições. "Esta possibilidade de junção dos três partidos em torno deste objectivo comum revela isso mesmo, revela uma grande crença de que esta será finalmente uma alternativa que permite alterar os destinos do concelho”, declarou.

O programa eleitoral foi, aliás, pensado para governar Cascais durante três mandatos (12 anos, o limite máximo à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais) e define três eixos estratégicos: aproximar o interior do litoral do concelho; combater as alterações climáticas; e apostar no sector da cultura. “Há uma discrepância muito grande, um [concelho de] Cascais a duas velocidades em termos de desenvolvimento, e que urge unir e aproximar, criando novas centralidades no interior e aproximando-o mais, também, da realidade do litoral do concelho”, apontou o candidato.

O actual executivo de Cascais é presidido pelo autarca do PSD Carlos Carreiras e tem seis vereadores (inclui o presidente) da coligação Viva Cascais (PSD/CDS-PP), quatro do PS e um da CDU (coligação PCP-PEV).

Além do independente Alexandre Faria, já foram anunciados como candidatos à Câmara de Cascais, o actual presidente do município, Carlos Carreiras (PSD), o actual vereador comunista Clemente Alves (CDU), o solicitador Luís Salgado (BE) e o engenheiro Miguel Barros (Iniciativa Liberal).