PS escolhe Tiago Barbosa Ribeiro para o Porto

O deputado e presidente da comissão política concelhia do Porto do PS, Tiago Barbosa Ribeiro, vai liderar a lista do partido à presidência da Câmara do Porto nas eleições autárquicas. A notícia foi avançada duas semanas após o parlamentar se ter retirado da corrida, perante a indefinição dos socialistas em anunciar um candidato.

Depois das desistências do secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, e do secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, e a tão pouco tempo das eleições autárquicas, a escolha do candidato só podia recair sobre Tiago Barbosa Ribeiro ou sobre o presidente da distrital, Manuel Pizarro, que já foi candidato por duas vezes contra Rui Moreira.

Depois de “múltiplos contactos” e das “múltiplas reuniões” dos últimos dias na tentativa de encontrar, sem sucesso, um nome para encabeçar a lista ao Porto, Manuel Pizarro e Tiago Barbosa Ribeiro aproveitaram o fim-de-semana para conversar e encerrar o processo.

Conotado com a ala mais à esquerda do PS e próximo de Pedro Nuno Santos, ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Tiago Barbosa Ribeiro era a aposta da concelhia que aprovou em Março o perfil do candidato à Câmara do Porto. Apesar de o perfil encaixar no deputado, a verdade é que a comissão política distrital nunca deu andamento ao processo, o que suscitou críticas de dirigentes concelhios e levou o próprio líder da concelhia a desistir da corrida autárquica.

“Tiago Barbosa Ribeiro é o nome mais consensual junto dos militantes do PS-Porto e a sua candidatura representa uma aposta no futuro”, declarou ao PÚBLICO fonte da concelhia, que pede a mobilização dos socialistas para o difícil combate que o partido tem pela frente nos próximos meses.

A proposta de candidato do PS foi anunciada numa conferência de imprensa, na tarde desta segunda-feira, na federação distrital do Porto do PS, na presença de Manuel Pizarro, o que significa que a candidatura tem o aval daquela estrutura.

O nome do candidato será votado nesta segunda-feira à noite, em reunião da comissão política concelhia, que decorrerá no auditório da Escola do Cerco do Porto.