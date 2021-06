PAN candidata Manuela Gonzaga à Câmara de Lisboa

Depois de uma tentativa, que ficou pelo caminho por não reunir as assinaturas necessárias, de se candidatar à Presidência da República nas eleições de 2016, Manuela Gonzaga, dirigente do Pessoas-Animais-Natureza, é a aposta do partido para a presidência da Câmara de Lisboa. A candidata ao município da capital será apresentada por Inês de Sousa Real na próxima quarta-feira, dia 16, à tarde, na Alameda da Cidade Universitária.

Historiadora, escritora e antiga jornalista, Manuela Gonzaga voltou a integrar a comissão política nacional do PAN (onde já estivera entre 2013 e 2016) no congresso de há uma semana, no último lugar da lista apresentada por Inês de Sousa Real, de quem foi também a mandatária da candidatura à liderança do partido. O partido prometeu apresentar listas absolutamente paritárias nas eleições autárquicas mas no caso do município de Lisboa, os dois primeiros lugares são ocupados por mulheres: depois de Manuela Gonzaga, a lista conta com Tânia Mesquita, que também integra a comissão política nacional do partido. Formada em Psicologia Comunitária e finalista em Direito, foi fundadora do movimento cívico Quebr'a Corrente, que defende a libertação dos cães acorrentados.

Para liderar a lista à Assembleia Municipal de Lisboa, onde tem neste mandato um grupo parlamentar com dois deputados (Inês de Sousa Real e Miguel Santos), o PAN escolheu António Morgado Valente, que actualmente integra a Assembleia de Freguesia de Arroios.

Nas autárquicas de 2017, o PAN concorreu sozinho à Câmara de Lisboa e ficou em sexto lugar, com 3,03% (cerca de 7700 votos, muito perto de mais 50% do que em 2013), o primeiro partido a não eleger vereadores. Mesmo assim, conseguiu colocar dois deputados na Assembleia Municipal e eleger dois elementos para as juntas de freguesia da cidade (em 2013 tinha sido apenas um).