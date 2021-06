Escolha do candidato do PSD à Guarda leva militantes a apresentar queixa à Jurisdição

O conselho de jurisdição nacional do PSD tem mais uma queixa para analisar no âmbito das escolhas dos candidatos autárquicos. Desta vez, a participação partiu de um grupo de militantes da Guarda que acusa a direcção nacional de ter “desrespeitado os estatutos do partido” ao ignorar a decisão da concelhia que votou por unanimidade o nome de Sérgio Costa.