Direcção do CDS recua na proposta sobre ocultação de riqueza por violação da exclusividade

O CDS propõe um reforço das obrigações declarativas dos altos quadros públicos para castigar a ocultação intencional de riqueza, deixando para trás a solução assente no princípio da violação da exclusividade que tinha sido anunciada pelo líder do partido e que foi contestada pela bancada parlamentar. Mais pacíficas foram as propostas sobre o estatuto do arrependido e sobre as incompatibilidades dos magistrados, que também já deram entrada no Parlamento, para serem discutidas dia 25 em conjunto com iniciativas de outros partidos e do Governo sobre o combate à corrupção.