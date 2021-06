Como as autárquicas já mexeram com a liderança do Bloco na Madeira

Dina Letra é a nova coordenadora do Bloco, depois de ter derrotado a anterior liderança de Paulino Ascenção. Apoio à candidatura de um independente próximo do PS foi determinante nas eleições internas.

É a primeira mulher a liderar o Bloco de Esquerda na Madeira e a única a chefiar um partido no arquipélago. Dina Letra, vereadora na Câmara do Funchal, foi eleita no início do mês coordenadora do BE, derrotando a anterior liderança de Paulino Ascenção.