You Gotta Be tem uma nova versão feita por músicos com deficiência (que não querem ser invisíveis)

Numa nova versão de You Gotta Be, artistas com deficiência juntam-se para mostrar que há muitas formas de tocar e fazer música. Neste caso, o êxito de 1994 de Des'ree, agora gravado online e com pequenos momentos das vidas dos músicos e bailarinos de nove países.

O videoclipe foi publicado como parte do Festival True Colors, que celebra a diversidade e a inclusão através de eventos de artes performativas. O bailarino britânico surdo Chris Fonseca e o músico brasileiro Johnatha Bastos, guitarrista que toca com os pés, estão entre os 13 participantes do vídeo, lançado na segunda-feira, 14 de Junho.

“Todos partilhámos a mesma dor de talvez sermos invisíveis na vida”, disse Fonseca, que dança ao sentir as vibrações da música que não consegue ouvir, à Reuters.“Estamos a aumentar a visibilidade, a fazer as pessoas verem que somos visíveis e, se tivermos a oportunidade, capazes de fazer coisas incríveis.”