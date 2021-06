As 40 bolsas de doutoramento do MIT Portugal são para quem quer resolver desafios globais

O MIT Portugal quer “reforçar o apoio à investigação científica e tecnológica de excelência” para que, assim, se possa “contribuir para a resolução de alguns desafios globais” do futuro (e outros do presente). E em que se materializa isso? Nas 40 bolsas de doutoramento que o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, sigla em inglês) Portugal tem para atribuir. As candidaturas estão abertas até às 17h (hora de Lisboa) do dia 2 de Julho.

É possível concorrer em quatro áreas: Ciências do Clima e Alterações Climáticas, Sistemas Terrestres — dos Oceanos ao Espaço, Transformação Digital na Manufactura e Cidades Sustentáveis, havendo ainda espaço para a Ciência dos Dados, “aplicada às áreas anteriores”. O programa é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), tendo início no próximo ano lectivo.

Segundo comunicado da instituição, podem candidatar-se “todos os cidadãos nacionais, cidadãos de outros estados-membros da União Europeia e cidadãos de países terceiros que residam habitualmente em Portugal”. O prazo para a conclusão da investigação científica é de quatro anos; esse trabalho pode ser desenvolvido “numa instituição nacional ou parcialmente no estrangeiro”.

No mesmo documento, o director nacional do MIT Portugal, Pedro Arezes, destaca que o financiamento de jovens investigadores tem um peso importante no “desenvolvimento do sistema científico e económico português”. “Estas bolsas constituem um impulso à investigação, contribuindo para o avanço da ciência e do país em novas áreas de conhecimento, sendo também uma aposta no desenvolvimento de competências individuais ao potenciar interacções entre diversas instituições de referência nacional e internacional.”

No primeiro concurso do género promovido pelo MIT Portugal, concorreram ao programa mais de 200 investigadores de 27 nacionalidades “com planos de teses bastante competitivos e a desenvolver em diversas instituições”. O objectivo é, este ano, “ter a maior abrangência e participação possível de candidatos”.