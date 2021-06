Por que não umas primárias progressistas no Porto?

A resposta à pergunta do título é fácil: porque os partidos não querem e, se quisermos ir ainda mais fundo, as facções que se guerreiam dentro do PS-Porto também não. Mas deveriam querer, e com isso dariam um passo de futuro para a cidade do Porto e com enorme significado para a política nacional. Vai-se a ver, se calhar é por isso mesmo que não querem.