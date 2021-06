Ferrari acelera na moda com tecidos de elevado desempenho e um toque de alta-costura

São criações contemporâneas, mas de luxo, pelas quais perpassa o espírito desportivo da marca de Maranello. E não deixam ninguém de fora: há tamanhos do XXXS ao XXXL.

A Ferrari lançou, domingo, a sua primeira colecção de moda, oferecendo aos fãs do cavallino rampante e dos seus superdesportivos um toque de alta-costura dentro de uma gama de vestuário contemporânea.

O lançamento marca um passo importante na nova estratégia da marca e representa um dos seus maiores investimentos fora do negócio automóvel, que a empresa crê que, a médio prazo, venha a pesar 10% dos seus lucros.

Os planos da Ferrari para estender a sua marca incluem também um novo restaurante na cidade de Maranello, no Norte de Itália, com o chef Massimo Bottura, uma das estrelas da Michelin.

Já as roupas, saídas da pena do director criativo Rocco Iannone, ex-designer da Armani, apresentaram-se na casa-mãe da marca, numa passarela improvisada no meio da linha de montagem dos V12, como o novo 812 Competizione.

“Queremos atrair jovens e mulheres”, disse Iannone. “Os nossos alvos não são apenas aqueles que compram um Ferrari, mas também aqueles que têm consciência da marca e dos seus valores”, continuou o designer.

Iannone, 37 anos, natural da Calábria, no Sul de Itália, disse que trabalhou arduamente em tecidos, que incluem seda, com um padrão estampado de iconografia da Ferrari, e nylon.

“Muitos deles são tecidos técnicos de elevado desempenho, mas com um toque de alta-costura”, disse ele. E feita para todos os tipos de corpos: os tamanhos vão do XXXS ao XXXL.

Em termos de preços, uma T-shirt pode custar em torno de 200 euros, enquanto um elaborado casaco chega a atingir os 3000€ — afinal, como em tudo o resto que a marca faz, esta colecção tem um espírito de “luxo”.

Embora esteja a reduzir em 50% o merchandising, a Ferrari promete não esquecer os seus apoiantes da Fórmula 1, continuando a comercializar os chapéus, copos e T-shirts que os adeptos adoram. “A nossa oferta irá preservar as duas almas, compradores de automóveis e apoiantes”, disse Nicola Boari, director de Diversificação da Marca Ferrari, no domingo.

A colecção de moda da Ferrari estará disponível pelos canais digitais da marca, mas também em algumas lojas físicas, como em Maranello, Milão e Roma. Para 2022, há planos para inaugurar espaços nos EUA (Los Angeles e Miami) e na China.