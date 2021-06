Amadora-Sintra acusado de “má ética, prática e responsabilidade” no caso da morte do DJ B Show. Hospital recusa denúncia

A morte de Ismael Bora, artista reconhecido pelas batidas de inspiração africana, levou a que a família do DJ apontasse o dedo ao Hospital Amadora-Sintra, responsabilizando a instituição pelo desfecho fatal de uma situação que terá começado por uma lesão no joelho esquerdo, feita a jogar futebol. A cantora Kiara Timas usou a sua conta de Instagram para relatar o processo que, segundo a irmã do DJ, Cátia Bora, foi responsável pela morte de Ismael. No texto declara-se que, ao fim de sete dias, “ainda não foi possível realizar o seu funeral”, tendo sido “dispensada a autópsia médica, segundo o Tribunal de Sintra”.