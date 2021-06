Com 38 mulheres, 89 filhos e 36 netos, morreu o patriarca da família Chana

Teria 38 mulheres, 89 filhos e 36 netos. E, por isso, era tido como o patriarca da maior família do mundo, de acordo com os especialistas em bizarrices Ripley’s Believe it or Not. Ziona Chana tinha 76 anos e morreu, este domingo, 13 de Junho, no estado de Mizoram, na extremidade Leste da Índia. A notícia foi confirmada pelo chefe do governo a província, Zoramthanga​, que, numa publicação no Twitter, ofereceu as condolências à extensa família.

É difícil atestar se Ziona Chana era mesmo o patriarca do maior clã do mundo, já que outros reclamam o título — nomeadamente Winston Blackmore, do Canadá, com 27 mulheres e 150 filhos. O que se sabe é que não será a maior família do mundo: esse recorde pertencerá aos Långaryd da Suécia, que representam 1% da população do país. Ainda assim, quando se fala no chefe de família com mais gente a cargo é a família indiana que é conhecida por ser uma das maiores do mundo, depois de ter sido mencionada como tal duas vezes pelos especialistas em insólitos Ripley’s Believe it or Not, uma franchise norte-americana fundada por Robert Ripley e especializada em cobrir eventos bizarros.

A notícia da morte de Ziona Chana foi avançada pela agência de notícias indiana Press Trust of India. De acordo com o reportado, o homem de 76 anos sofria de diabetes e hipertensão, e a sua condição havia piorado nos últimos meses. A 7 de Junho, terá deixado de conseguir comer e pouco depois, no dia 11, entrou em coma, na sua casa na vila de Baktawng Tlangnuam. Só este domingo, 13 de Junho, foi levado de urgência para o hospital. A morte foi declarada à chegada das urgências.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Segundo o governador Zoramthanga, Ziona Chana teria 38 mulheres e 89 filhos, mas o jornal The Hindu escreve que serão 39 mulheres, 94 filhos e 33 netos — 181 pessoas no total. A casa da família na vila de Baktawng Tlangnuam tornou-se numa atracção turística. O clã vive num prédio de quatro andares, apelidado de “Cguuar Than Run” ou “Casa da nova geração”, com mais de 100 quartos.

As 38 (ou 39, dependendo da versão) mulheres de Ziona Chana partilhariam um dormitório perto do quarto privado do marido, revelam os jornais locais. O patriarca terá conhecido a sua primeira mulher, mais velha do que ele três anos, quando tinha 17 anos. Nascido em 1945, Ziona Chana pertencia ao grupo religioso Chana Pawl, fundado pelo seu avô, em 1942, que defende a poligamia. O grupo tem perto de dois mil seguidores, sendo que a maioria vive perto da casa da família Chana, que se situa a 55 quilómetros da capital do estado de Mizoram, Aizawl.