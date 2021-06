Depois de (quase) todo o mundo, Luís Simões vai pedalar e desenhar Portugal

Luís Simões está habituado a fazer planos que nem sempre se cumprem - e é assim que se tornam verdadeiramente memoráveis: em 2012 começou a sua World Sketching Tour, seriam cinco anos na estrada, com o mundo plasmado nos seus blocos de desenho, plasmados na Internet. Nove anos depois ainda não terminou essa volta ao mundo - mas, entretanto, ganhou uma companheira, de viagem e de vida, Anisa. E não será em 2021 que a terminará, ou melhor, terminarão, porque agora as viagens conjugam-se no plural - no singular, mantêm-se os sketches de Luís, Anisa fica com as fotos e o vídeo. Contudo, cumprir-se-á “uma etapa” que até era para ser a última - Portugal em 113 dias, certo, Luís? “Há sempre alterações”, diz do outro lado do telefone.