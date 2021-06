Inflação homóloga sobe para 1,2% em Maio

A variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 1,2% em Maio, taxa superior em 0,6 pontos percentuais à do mês anterior e coincidente com a estimativa rápida anteriormente avançada, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE) nesta segunda-feira.

Relativamente a Abril registou-se uma variação de 0,2%.

Segundo o INE, o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de 0,6% (0,1% em Abril).

O agregado relativo aos produtos energéticos registou uma variação homóloga de 9,9% em Maio (8,1% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados apresentou uma taxa de variação de -0,1% (-1,1% em Abril).

Em relação a Abril, a taxa de inflação registou uma variação de 5,6% nos transportes, de 0,5% nos bens alimentares e bebidas não alcoólicas, e de 0,8% no lazer, recreação e cultura. Em sentido oposto, o INE assinala a diminuição do índice de preços, de 4,1%, na classe dos restaurantes e hotéis.

O INE explica que, entre Abril e Maio, as principais contribuições positivas para a variação mensal do índice de preços foram os subgrupos da “fruta fresca ou frigorificada, do gasóleo, dos pacotes de serviço de telecomunicações, dos encargos financeiros cobrados por serviços bancários e de correios e das Portagens e parquímetros”. Já “em relação às contribuições negativas, destacam-se as dos sub-subgrupos da classe dos produtos hortícolas frescos e frigorificados, excepto batatas e outros tubérculos, dos veículos automóveis novos, dos jogos e apostas, dos seguros relacionados com os transportes e do peixe fresco ou frigorificado”.

A variação média dos últimos doze meses foi 0,2%, refere ainda o INE.