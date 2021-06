Comboios Intercidades e Alfa deixam de ter lugares bloqueados

Quem comprar bilhetes para viajar nos comboios Intercidades e Alfa Pendular já não poderá escolher um lugar com distância de segurança.

Desde esta segunda-feira, a CP deixou de ter lugares sentados bloqueados, porque o Governo decidiu na semana passada que os transportes colectivos que apenas tenham lugares sentados deixam de ter restrições de lotação.

Além do serviço Intercidades e Alfa Pendular, também nos comboios históricos das linhas do Douro e Vouga e o serviço Internacional passa “a ter disponível para venda, a capacidade total de lugares sentados, ficando sem efeito, qualquer limitação imposta no âmbito da pandemia covid-19”, refere a CP num comunicado divulgado nesta segunda-feira, referindo que a empresa pública está a dar “cumprimento às medidas previstas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021”.

Até agora, os comboios tinham alguns lugares bloqueados, para se assegurar que os passageiros seguiam em lugares mantendo alguma distância em relação a viajantes.

Quem comprar um bilhete online, no site da CP, já não poderá encontrar a indicação de que há lugares restringidos.

A medida aplica-se apenas às composições que tenham exclusivamente lugares sentados. Nos comboios urbanos e regionais, lugares sentados e em pé, continuam a aplicar-se restrições (a empresa pública tem de garantir que as composições têm uma ocupação máxima de dois terços).

A incidência SARS-CoV-2/ covid-19 voltou a subir nesta segunda-feira. De acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde (DGS), o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença de covid-19, situa-se em 1,09 a nível nacional e em 1,1 se se considerar apenas o continente.

A incidência a nível nacional está em 84,5 casos de infecção por SARS-CoV-2/ covid-19 por 100 mil habitantes (83,4 casos por 100 mil olhando apenas para o território do continente).