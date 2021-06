Espanha sem golo na Andaluzia

“Roja” entra no Euro com um empate sem golos frente à Suécia. Domínio espanhol foi constante, mas ineficaz.

A Espanha teve uma entrada em falso no Euro 2020, ao não conseguir melhor que um empate sem golos em Sevilha frente à Suécia, em jogo a contar para o Grupo E. Esta partilha de pontos entre ibéricos e suecos deixa a Eslováquia como líder isolado do agrupamento, depois de ter triunfado durante a tarde sobre a Polónia de Paulo Sousa.

Sob o calor escaldante da Andaluzia, o domínio espanhol foi constante, sem ser avassalador, mas faltou à selecção de Luis Enrique alguém que conseguisse bater o inspiradíssimo Robin Olsen na baliza dos nórdicos - defendeu várias bolas de golo, incluindo um remate de Dani Olmo na primeira parte e outro de Gerard Moreno mesmo em cima dos 90’.

A Suécia raramente meteu a cabeça de fora no ataque, mas, quando o fez, quase marcou, tendo sempre Alexander Isak como protagonista. O jovem avançado da Real Sociedad esteve perto do golo aos 41’, com um remate que Llorente desviou em cima da linha de golo para o poste da baliza de Simón. E aos 61’, Isak conseguiu manobrar entre três defesas espanhóis para oferecer o golo a Berg, que falhou completamente o alvo.