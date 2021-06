Escócia obrigada a tirar o chapéu à República Checa

A República Checa entrou esta segunda-feira a vencer a Escócia, por 0-2, com dois golos de Patrik Schick, em partida da ronda inaugural realizada no Hampden Park, em Glasgow, assumindo o comando do Grupo D, a par de Inglaterra.

No primeiro encontro entre escoceses e checos a contar para fases finais de Campeonatos da Europa, a selecção da casa - de regresso à competição, após hiato de 25 anos - fracassou perante os 12 mil espectadores que tão cedo não esquecerão o espectacular chapéu de Schick, autor dos dois golos checos, o último a valer bem o bilhete... Um remate de 45 metros que deixou o guarda-redes David Marshall (o escocês mais velho de sempre a actuar em Europeus) manietado e enredado nas malhas de um sério candidato a melhor golo do torneio.

O avançado de 25 anos, do Bayer Leverkusen, igualou a proeza do belga Romelu Lukaku, ao bisar (42’ e 52') no primeiro jogo da República Checa no Euro 2020, justificando os milhões pagos pela Roma, em 2018.

Depois das três últimas derrotas frente à Escócia, duas na Liga das Nações, os checos impuseram-se através de um jogo mais elaborado, que a equipa da casa tentou contrariar com o seu futebol directo e físico.

Na primeira parte, apesar de uma oportunidade flagrante de Robertson, que Vaclik salvou, e de mais um par de situações de relativo perigo para os dois lados, o jogo prometia pouco. Schick aproveitaria, contudo, os instantes finais, e uma sequência de cantos, para marcar de cabeça e dar vantagem à República Checa.

Os minutos iniciais da segunda metade emprestaram outra cor e emoção ao jogo, com a Escócia muito perto de marcar (Hendry acertou na barra logo a abrir) e os checos a conseguirem o segundo golo de forma brilhante. A Escócia ainda tentou evitar o pior cenário no regresso aos grandes palcos, em casa, mas o resultado estava feito.