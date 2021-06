Autoridades guardam informações sobre vacinação da selecção de futebol. Comité Olímpico já vacinou 98% dos atletas

Informações sobre o processo de inoculação da equipa das “quinas” continuam secretas. Espanha foi vacinada pelo Exército com vacinas da Pfizer e da Janssen. Já receberam pelo menos uma dose da vacina 98% dos atletas apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Não se sabe ao certo quantos jogadores, onde ou com que vacina: o processo de vacinação da selecção nacional de futebol para o Euro 2020 foi, a todos os níveis, envolto em secretismo. Algo que contrasta, por exemplo, com a vacinação na selecção espanhola ou com a dos atletas olímpicos portugueses que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio.