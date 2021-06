Artur Soares Dias vai arbitrar o Turquia-País de Gales

O árbitro de 41 anos contará com o apoio dos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o compatriota João Pinheiro.

O árbitro português Artur Soares Dias vai dirigir na quarta-feira o jogo entre a Turquia e o País de Gales, da segunda jornada do grupo A do Euro 2020.

Soares Dias, de 41 anos, contará com o apoio dos árbitros assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto no videoárbitro (VAR) estará o compatriota João Pinheiro, num jogo em que o polaco Bartosz Frankowski é o quarto árbitro.

Árbitro internacional desde 2010, Soares Dias está pela primeira vez na carreira na fase final de um Europeu, tendo a última presença portuguesa sido em 2012, por via Pedro Proença, actual presidente da Liga.

O jogo entre Turquia e País de Gales tem início marcado para as 17h00 de quarta-feira, no Estádio Olímpico de Baku. O grupo é liderado por Itália, com três pontos, seguida de Suíça e País de Gales, que empataram na estreia e têm um ponto, enquanto os turcos são quartos classificados, ainda sem qualquer ponto.