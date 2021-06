Alemanha-França, dança de campeões em duelo inédito na fase de grupos

Descontando os dois confrontos da primeira edição da Liga das Nações - a que consagrou Portugal - e um encontro de carácter particular, em 2017, França e Alemanha defrontam-se na terça-feira à noite (20h, SportTV) pela primeira vez desde as meias-finais do último Campeonato da Europa. Então, os franceses defrontavam os campeões do mundo (título conquistado pelos germânicos no Brasil 2014) e favoritos a garantirem a sétima presença na final da prova. Desta feita invertem-se os papéis, pelo menos no que diz respeito ao estatuto de campeão mundial, direito conquistado pelos “bleus” na Rússia.

Curiosamente, ainda que a balança penda para o lado alemão em matéria de vitórias, essa diferença começa a esbater-se e o último triunfo da Alemanha sobre a França data precisamente do Mundial do Brasil: um magro 1-0, suficiente para fazer ruir o sonho dos gauleses nos quartos-de-final do torneio.

Desde então, tem sido o azul a brilhar mais, ainda que em palcos alternativos, se excluirmos a tal meia-final de 2016, única vez em que as duas selecções se defrontaram em Campeonatos da Europa.

Mais uma vez, Portugal surge nesta história, agora como rival directo no Grupo F, o que estreita a margem de manobra de dois dos principais candidatos à conquista do Euro 2020, mesmo que a Alemanha surja com a sua face mais humilde. Em França, em 2016, os alemães pagaram um preço muito alto por dois erros, bem aproveitados pela equipa de Deschamps. Agora, Joachim Löw não quererá hipotecar as possibilidades de se despedir em beleza do comando da “Mannschaft”.

O jogo é de verdadeiros titãs, que no momento em que subirem ao relvado, em Munique, já conhecerão o resultado do Hungria-Portugal... Dado sempre relevante para o caso de ser preciso gerir este duelo-estreia em fases de grupos.

Goretzka em dúvida

E, nesta teia de coincidências e curiosidades, é obrigatório abrir um parêntesis para falar de Benzema, cuja última participação antes do “esquecimento” a que esteve votado aconteceu no Mundial do Brasil, frente à Alemanha. O avançado do Real Madrid esteve, de resto, em risco de falhar o primeiro encontro do Euro 2020, recuperando da lesão do jogo de preparação com a Bulgária.

Caso esteja apto, Benzema formará um ataque temível com Mbappé e Griezmann, o melhor marcador do último Europeu. Giroud, segundo melhor marcador da selecção francesa, será reserva de luxo se... o ego o deixar, depois das críticas a Mbappé, que criaram mal-estar.

“É um grande jogo para começar. Tanto para nós como para a Alemanha”, explica Didier Deschamps, cujo objectivo “é ser eficaz em ambas as áreas”. Por seu lado, Joachim Löw não esconde a antecipação. “Sente-se a expectativa e uma tensão positiva no ar. Contra um adversário de primeira classe como é a França, será importante confirmar o que a equipa demonstrou nas últimas semanas”, sublinhou o alemão, que joga em casa, em Munique, ainda com o médio Goretzka a recuperar de lesão. Uma baixa a confirmar, numa espécie de final que não podia ser mais antecipada.