L.U.M.E. celebram 15 anos de existência com um novo álbum, Las Californias

O álbum tem lançamento previsto para depois do Verão, em Outubro de 2021, mas o tema que lhe dá título, Las Californias, é agora lançado em single e videoclipe, celebrando desde já os 15 anos de vida do grupo L.U.M.E., como é conhecido o Lisbon Underground Music Ensemble. Criado em 2006 por Mário Barroso, junta 15 instrumentistas vindos do jazz e da música erudita que procuram – dizem – reconstruir “a carga patrimonial do ‘bigbandismo’”, demarcando-se “dos seus padrões mais convencionais e abrindo novas perspectivas estéticas”. O seu primeiro álbum, L.U.M.E., foi lançado em 2010 pela JACC Records, seguindo-se-lhe, em 2016, Xabregas 10, editado pela Clean Feed, que editará também Las Californias (com apoio da Fundação GDA), cujo lançamento público se prevê para Outubro no CCB, em Lisboa.

No anúncio do single que dá título ao álbum, os L.U.M.E. afirmam que a música do seu terceiro disco “conflui para uma paisagem irreal, de memórias e sonhos perdidos que pairam sobre os escombros de uma realidade imaginada”, ao percorrer “estados de alma díspares – entre a utopia hedonista da peça Las Californias, aos paraísos artificiais de Schroomdinger, passando pelos delírios dissociativos de Cleptofonie fantastique ou a nostalgia surrealista de um mundo pseudo-vintage em AM fantasies.” Uma abordagem que, sublinham, dá continuidade aos álbuns anteriores do grupo, “dramatizando e ironizando as práticas e vocabulários que passam pelo jazz, rock ou música erudita, mas que está, em simultâneo, impregnado com a sua contemporaneidade: uma espécie de antídoto para o mundo em que hoje vivemos.”

Os L.U.M.E., na sua formação actual, são compostos por Marco Barroso (composição, direcção, piano), Manuel Luís Cochofel (flauta), Paulo Gaspar (clarinete soprano), João Pedro Silva (saxofone soprano), Tomás Marques (saxofone alto), Mateja Dolsak (saxofone tenor), Elmano Coelho (saxofone barítono), Sérgio Charrinho, Jéssica Pina, Ricardo Carvalho (trompetes), Rúben da Luz, Eduardo Lála, Mário Vicente (trombones), Miguel Amado (baixo eléctrico) e Vicky Marques (bateria). Este videoclipe tem imagens, realização, pós-produção e edição de Joana Linda e conta com Filipa Peraltinha (bailarina) e Duarte Ribeiro (skater).