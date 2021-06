Segunda, na TV: Na Linha da Frente com pecados e Movimento em Falso

CINEMA

Réplicas

AXN, 22h50

Um filme de ficção científica de Jeffrey Nachmanoff, o argumentista de O Dia Depois de Amanhã. William Foster (Keanu Reeves) é um neurocientista que trabalha em pesquisa biomédica em Porto Rico e que consegue transferir para um andróide a consciência de um soldado que morreu. Resolve recorrer ao mesmo método para trazer de volta à vida a sua mulher e os seus três filhos, que morreram num desastre de viação do qual ele foi o único sobrevivente. É algo que vai contra todas as regras e acaba por trazer-lhe inúmeras complicações.

Sete Pecados Mortais

AXN Movies, 23h08

Um filme de suspense escrito por Andrew Kevin Walker e realizado por David Fincher. A uma semana da reforma, o detective Somerset (Morgan Freeman) prepara-se para ser substituído pelo jovem Mills (Brad Pitt). Uma vaga de crimes macabros irá juntá-los na perseguição do meticuloso assassino que está a matar (e a encenar cadáveres) de acordo com os sete pecados mortais. No elenco entram ainda Gwyneth Paltrow e Kevin Spacey. Apesar de ter ficado como um dos mais exemplares filmes dos anos 1990, só foi nomeado para um Óscar, pela montagem.

Movimento em Falso

RTP2, 00h34

Adaptação livre de Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, de Goethe, por Peter Handke, dirigida por Wim Wenders. Rüdiger Vogler é o moderno Wilhelm Meister, conduzindo os seus companheiros por longas deambulações, que são uma viagem pela Alemanha do pós-guerra e pelos traumas da sua geração. Ainda com Hanna Schygulla e Nastassja Kinski. Foi o grande vencedor, em sete categorias, dos prémios do cinema alemão de 1975.

Os Condenados de Shawshank

Hollywood, 2h30

Frank Darabont foi o realizador e responsável por esta adaptação cinematográfica do romance homónimo de Stephen King. É uma história de amizade e redenção, passada quase totalmente na prisão e centrada em dois reclusos: Andy Dufresne (Tim Robbins) e Ellis Boyd ‘Red’ Redding (Morgan Freeman), o narrador da história. Datado de 1994, o filme foi nomeado para sete Óscares e é considerado uma obra maior do cinema americano.

DOCUMENTÁRIOS

Os Meus Hóteis Favoritos: Esteban Mercer

Casa e Cozinha, 11h30

Novos episódios do programa em que Estaban Mercer faz check-in em unidades hoteleiras que se destacam pelo carácter insólito, glamouroso ou exótico. O destino de hoje é o luxuoso resort Oberoi, em Sahl Hasheesh, na costa egípcia do Mar Vermelho. República Dominicana, Marrocos, México, Rússia, Jamaica, Bahamas, Mónaco, Tailândia e Malta são alguns dos próximos a visitar.

Na Linha da Frente

História, 22h15

Estreia, com episódio duplo. Testemunhos, demonstrações no terreno e análises feitas por especialistas combinam-se nesta série bélica, para revelar momentos-chave da II Guerra Mundial “onde a sorte e a rapidez de reacção demonstraram frequentemente ser tão decisivas como a planificação e o poder de fogo”, anuncia o canal. Para ver à segunda-feira, até dia 28.

DESPORTO

Futebol: Euro 2020

TVI, 20h

Directo. A selecção sueca desloca-se a Sevilha para defrontar a brigada espanhola, num jogo a contar para a fase de grupos da competição europeia. As adversárias do Grupo E, Polónia e Eslováquia, também se encontram hoje, em São Petersburgo, às 17h, com transmissão na Sport TV1.

SÉRIE

A Teoria do Big Bang

Fox Comedy, 21h25

Chega ao canal, com episódio duplo, a terceira temporada da sitcom em torno de Sheldon Cooper (Jim Parsons) e a sua trupe de geeks com mentes geniais mas parcas capacidades sociais. É nesta leva que se juntam ao elenco Melissa Rauch como Bernadette e Mayim Bialik como Amy.

INFANTIL

Vampirina

Disney Jr., 17h45

Novos episódios das aventuras animadas da menina vampira e do seu agregado “monstruoso”, que trocou a Transilvânia pela Pensilvânia e, entre lições e diversões, vai enfrentando o inevitável “choque cultural com os humanos”.