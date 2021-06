Património espanhol libera códices de Afonso X até agora inacessíveis ao público

Os manuscritos das Cantigas do rei Afonso X de Castela, guardados no palácio do Escorial e os únicos inacessíveis ao público e aos investigadores até agora, vão ser disponibilizados online pelo Património Nacional Espanhol, antes do final deste mês.

Os dois códices das Cantigas de Santa Maria — uma colecção de mais de 400 canções em galego da autoria de Afonso X, o Sábio, no século XIII — até agora inacessíveis vão ser revelados ao mundo antes de Julho, confirmou ao diário espanhol El País a presidente do Património Nacional, Llanos Castellanos.

Segundo o El País, o Códice Rico e o Códice dos Músicos "dormiram um sono de séculos guardados na Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial”, em Madrid.

O organismo estatal que conserva e preserva os bens históricos ligados à Coroa espanhola atrasou a exposição online destes documentos, ao passo que os outros dois manuscritos das mesmas Cantigas, mantidos pela Biblioteca Nacional de Espanha (Códice de Toledo) e a Biblioteca Nacional Central de Florença (Códice de Florença), estavam à disposição do público e dos investigadores através de “um simples clique”.

A impossibilidade de aceder aos manuscritos mantidos no Escorial gerou mal-estar em algumas instituições e em Janeiro a Academia Real Galega (RAG) enviou uma carta à presidente do Património Nacional exigindo o acesso online aos manuscritos.

“O Património Nacional deve-o à cultura galega, hispânica, europeia e universal”, afirmou a instituição, depois de destacar que as bibliotecas de todo o mundo que possuem colecções significativas as divulgam através da Internet, como é o caso da Biblioteca Nacional de Portugal, com o cancioneiro trovadoresco galego-português que guarda, e da Biblioteca Apostólica Vaticana, com outros dois livros de cantigas trovadorescas galego-portuguesas mais importantes.

A RAG salientou ainda o facto de se assinalar o 800.º aniversário do nascimento de Afonso X (1221-1284): “Um inspirado poeta na nossa língua que ainda acolheu na sua corte uma plêiade de trovadores que compuseram cantigas em galego, das quais os livros de trovadores galego-portugueses nos oferecem um esplêndido testemunho”, de que são exemplo as Cantigas de Santa Maria, consideradas uma das jóias do património cultural da humanidade.

A academia galega quis editar no ano passado o Códice dos Músicos, cuja última publicação data dos anos sessenta, mas assegura que só encontrou problemas, enquanto o Códice de Toledo, que é mantido pela Biblioteca Nacional, já podia ser acedido a partir da página de internet dessa instituição.

O Conselho da Cultura Galega, organismo responsável pela protecção dos valores culturais do povo galego, fez duas edições do Códice de Toledo (em 2003 e 2008) “de grande qualidade, mas a um preço acessível ao público”.

Por outro lado, este organismo sublinha que dos dois códices que o Património Nacional detém na Biblioteca de El Escorial, o Códice dos Músicos foi publicado nos anos 1940 “em condições muito precárias” e o Códice Rico, famoso pelas suas ilustrações, “foi objecto de várias edições de luxo por editores privados, apenas ao alcance de pessoas e instituições que as podem adquirir a preços muito elevados”.

A partir do final deste mês, os manuscritos estarão disponíveis para todo o mundo em www.patrimonionacional.es.

A Real Academia Galega manifestou a sua “enorme satisfação” pelo que significa o acesso universal “a uma das jóias da cultura poética da língua galega”.

As Cantigas de Santa Maria são um conjunto de quatrocentas e vinte e sete composições em galego-português, que no século XIII era a língua fundamental da lírica culta em Castela, que se encontram repartidas em quatro manuscritos: Códice de Toledo, Códice dos Músicos, Códice Rico e Códice de Florença.

Embora persistam algumas dúvidas sobre a autoria directa do rei Afonso X, há pouca dúvida acerca de sua participação como compositor em muitas delas.

Afonso X, cognominado o Sábio ou o Astrólogo, foi rei de Castela e Leão de 1252 até à sua morte. Teve vários filhos, entre os quais Beatriz de Castela, que viria a casar, em 1253, com o rei Afonso III de Portugal. Deste matrimónio, nasceu aquele que viria a ser o rei de Portugal e do Algarve de 1279 até 1325, D. Dinis de Portugal, conhecido como o Lavrador.