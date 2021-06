Daniela Ruah em Torres Vedras entre os vivos, o morto e Ondjaki

A actriz estreia-se na realização de médias-metragens com um telefilme da série Contado por Mulheres , da RTP, adaptação de Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito , do escritor angolano Ondjaki

Torres Vedras não é uma cidade que apareça muito na ficção, e ainda menos a fazer assumidamente dela própria. Na base de dados IMDb aparece como local de filmagens em apenas 15 produções (duas delas são a mesma: Linhas de Wellington e As Linhas de Torres, a versão minissérie do filme). A ideia de Contado por Mulheres, a série de dez telefilmes da Ukbar Filmes para a RTP, todos realizados por mulheres adaptando autores portugueses recentes e à volta do Centro do país, é a de trazer sítios como esses para os ecrãs.