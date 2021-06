Back to Life, a série que não escapa a comparações com Fleabag, chega a Portugal

Luke Varley/Two Brothers Pictures/BBC Three

Michael Jackson, David Bowie, Prince, George Michael. O que fazer quando (quase) todos os ídolos da adolescência, e a nossa própria adolescência, morreram? Ao menos Jamie Oliver sobreviveu. Back to Life é isto, uma série sobre a morte de uma pessoa porque matou outra e a possibilidade de voltar à vida depois de cumprir pena, ou a possibilidade de voltar à vida para continuar a cumprir pena. E perceber que os ídolos morreram, que os pais mudaram, e que — e é melhor despachar já também a referência que atormenta (no bom sentido?) esta minisérie britânica — entretanto houve uma série chamada Fleabag que muitos adoraram e com a qual nos vão comparar.