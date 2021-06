O Arco do Triunfo vai mesmo ser embrulhado sob o desenho original de Christo

Mesmo depois do desaparecimento dos autores, o casal de artistas Christo (1935-2020) - Jeanne-Claude (1935-2009), o seu projecto de embrulhar o Arco do Triunfo, em Paris, vai mesmo avançar. E as datas foram agora anunciadas pelo Centro dos Monumentos Nacionais (CMN) , que gere o património francês: de 18 de Setembro a 3 de Outubro.

A acção vai decorrer praticamente na mesma altura em que chegou a estar agendada para o ano passado, mas a pandemia da covid-19 e a morte do artista búlgaro levaram ao seu cancelamento.

“O Centro dos Monumentos Nacionais felicita-se pela concretização de um projecto que testemunha o seu envolvimento com a criação contemporânea e a valorização de um dos monumentos mais emblemáticos de Paris e da França”, diz o CMN em comunicado, reafirmando manter-se também o princípio de auto-financiamento que Christo e Jeanne-Claude promoveram sempre que realizaram projectos idênticos, por exemplo com a icónica Pont-Neuf, também em Paris (1985), o Reichtag, em Berlim (1995), ou pontes do Central Park, em Nova Iorque (2005).

O custo da iniciativa de​ 14 milhões de euros, agora avançado pelo diário britânico The Guardian,​será então pago com a venda de obras originais de Christo e Jeanne-Claude, nomeadamente aquelas que documentam a origem do projecto O Arco do Triunfo embrulhado — desenhos, colagens, maquetas... —, mas também obras que os dois artistas realizaram nas décadas de 1950-60, na altura em que se encontraram em Paris.

Também como era já conhecido, a concretização do projecto vai implicar a utilização de 25 mil metros quadrados de polipropileno prateado e em tons de azul reciclado e ainda de 3 mil metros de corda de cor vermelha.

Ao The Guardian, o sobrinho de Christo, Vladimir Javacheff, confirmou agora que O Arco do Triunfo embrulhado irá seguir “em 100 por cento” o desenho que os dois artistas imaginaram no início da década de 60. Nessa altura, “foi feita uma fotomontagem para ver como é que resultaria, mas que, na verdade, eles nunca chegaram a apresentar, porque pensaram que nunca conseguiriam a autorização necessária”, disse Vladimir.

Em 2017, já após a morte de Jeanne-Claude, Christo acabou por apresentar o projecto ao CMN, “apadrinhado” pelo Centro Pompidou, que quis associá-lo à exposição que estava a preparar sobre a obra do casal para 2020, e que foi exibida entre Julho e Outubro — mas, pandemia oblige, sem a acção sobre o Arco do Triunfo.

Ainda segundo o jornal britânico, os trabalhos de preparação de O Arco do Triunfo embrulhado vão começar logo a seguir a 14 de Julho, Dia Nacional da França, e a acção terminará a 3 de Outubro, para que o monumento da praça da Étoile fique liberto para a celebração do Dia do Armistício no final da I Guerra Mundial, a 11 de Novembro.

O CMN fez entretanto saber que, durante os 16 dias em que o Arco do Triunfo vai ficar “embrulho”, manter-se-á diariamente acesa, e liberta, a chama do túmulo do Soldado Desconhecido.