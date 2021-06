Portugueses ajudam a criar nova técnica que decifra o discurso das nossas células

Equipa com cientistas do Instituto de Medicina Molecular de Lisboa desenvolveu uma nova tecnologia que pode ajudar na compreensão de certas doenças.

Entender bem o discurso das nossas células é crucial para se saber mais sobre a nossa biologia. Mas perceber a língua das células nem sempre é uma tarefa fácil e precisamos que boas técnicas de laboratório nos ajudem a interpretar as suas falas. Para isso, um laboratório em Portugal e outro em Inglaterra desenvolveram uma nova técnica que decifra todo o discurso das células durante a transcrição do ADN (que contém a informação) para ARN (a fala dessa informação) e do processamento do ARN. Como se ficará com uma noção completa desse processamento, esta tecnologia pode dar uma maior qualidade na compreensão de certas doenças que acontecem devido a defeitos nesse processo.