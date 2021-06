Plesiossauro mais antigo da Península Ibérica descoberto em São Pedro de Moel

Investigadores do Dino Parque e do Museu da Lourinhã anunciaram a descoberta do mais antigo e mais completo fóssil de plesiossauro da Península Ibérica, encontrado por coleccionadores numa praia de São Pedro de Moel, na Marinha Grande.

“Este plesiossauro é o mais completo e antigo da Península Ibérica, datado do início do período Jurássico, há cerca de 195 milhões de anos”, referem os investigadores numa nota de imprensa divulgada esta segunda-feira. O Plesiopharos moelensis, como foram designados o novo género e a nova espécie do réptil marinho que viveu no tempo dos dinossauros, foi descrito num artigo científico publicado na revista Acta Palaeontologica Polonica.

A designação do novo género, Plesiopharos, deriva do facto de os achados terem sido encontrados perto do Farol de São Pedro de Moel, no distrito de Leiria, e da afinidade familiar com os plesiossauros. Os coleccionadores Victor Teixeira e António Domingos encontraram os vestígios fossilizados, constituídos por partes das barbatanas dos membros do lado direito do animal, do tórax e do pescoço, e doaram o achado ao Dino Parque para ser estudado em laboratório e exposto ao público.

Foto Reconstituição do esqueleto do Plesiopharos moelensis Acta Palaeontologica Polonica

A equipa pluridisciplinar de paleontólogos e geólogos que descreveu o fóssil integrou Eduardo Puértolas Pascual, Miguel Marx, André Saleiro, Alexandra Fernandes, João Marinheiro, Carla Tomás e Simão Mateus, colaboradores do Museu da Lourinhã e do Dino Parque.