O empresário brasileiro que explica aos jovens como se toma uma decisão

Que curso escolher? Como se decide o que se quer fazer para o resto da vida? Que profissões vão continuar a existir no futuro? E quais irão desaparecer? E se eu não tiver jeito para nada? São imensas as questões – e, em muitos casos, as angústias – que se colocam a quem está à beira de entrar na universidade ou já num curso, mas a imaginar o que irá fazer com ele ou a interrogar-se sobre se terá sido a escolha certa.