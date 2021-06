O arraial da descredibilização

No dia em que Lisboa voltou a registar um número alarmante de infecções de casos de covid-19, a Iniciativa Liberal decidiu organizar um arraial em homenagem a Santo António sob a capa de evento político. Percebe-se que um partido que sempre mostrou relutância em relação aos confinamentos quisesse aproveitar a festa popular para tornar pública a sua defesa de um regresso ainda mais rápido à normalidade. Mas, em vez de uma mensagem política, o que sobrou do arraial liberal foi a incoerência do partido, a sua incapacidade de cumprir as regras sanitárias e a promoção da política da boçalidade e do insulto. Mais do que uma manifestação liberal, o arraial foi um festival de libertinagem que desvaloriza a credibilidade da IL e dos seus líderes.