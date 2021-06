Uma escola reflectiu sobre o passado e futuro — com fotografias dos estudantes de agora

Uma câmara fotográfica na mão, um grupo de adolescentes cheios de ideias e uma pergunta no ar: “O que querem da vossa escola?”. Uma turma do 8.º ano do Agrupamento de Escolas Leonardo Coimbra – Filho, no Porto, tentou responder com imagens. Paulo Pimenta ajudou-os a conseguir a fotografia, mesmo antes de começarem a clicar no botão da câmara.

Durante dois meses, o fotojornalista do PÚBLICO trabalhou com a turma com autonomia curricular da escola em Lordelo do Ouro, na zona ocidental do Porto, para um projecto de intervenção e investigação socioeducativa organizado pela rede Inducar e promovido pelo ACT – Aprender Com Todos, da Universidade Católica.

Emprestou-lhes a câmara profissional na escola, desafiou-os a regressarem às máquinas descartáveis no caminho para casa. Quiseram saber o que os fazia gostar, ou não, de ali passar grande parte do dia, os desafios que encontravam naquele território, dentro e fora das salas de aula.

“Perceber como foi, como é e como queremos que seja a escola. Muito através do olhar do que eles têm neste momento e do que podem vir a ter, concentramo-nos em criar um espaço para que, através do registo fotográfico, pudessem falar dos desafios e do que sentem”, conta Maria João Mautempo, da rede Inducar, ao P3.

Para completar a história, foram ao encontro das saudades e memórias dos antigos alunos, alguns deles já com desejos para a escola que imaginam para os filhos. Registaram os sítios que foram importantes para eles. Ouviram os sucessos e frustrações do professor Carlos Ferraz, há 30 anos “na luta”, apresenta-o Paulo Pimenta. A luta do fotojornalista foi mostrar aos estudantes uma nova forma de fazer fotografia, “sem os telemóveis e selfies”.

O resultado palpável é a Estudar Aqui!, uma exposição de fotografia que pode ser visitada até 4 de Julho, no Museu Nacional Soares dos Reis, com imagens de Paulo Pimenta e dos jovens estudantes. “Um dos grandes objectivos é abrir a comunidade do Porto 'ao Leonardo'", apresenta Maria João. "Para que possam ver a escola tal como ela é, com os desafios que cada escola tem, mas também com tudo o que pode ser.”