Keiko Fujimori não aceita derrota nas presidenciais no Peru

A candidata presidencial de direita peruana Keiko Fujimori, não aceita a derrota para Pedro Castillo, o candidato de esquerda, e exigiu que a contagem dos votos da segunda volta das eleições seja feita até ao fim, ao mesmo tempo que reforçou as acusações de fraude eleitoral.

“Se o júri eleitoral analisar os votos, a eleição será revertida, queridos amigos”, disse Fujimori a milhares de apoiantes que participaram num comício de protesto em Lima no sábado à noite, muitos deles agitando a bandeira vermelha e branca do Peru. “Sou o tipo de pessoa que nunca desiste”, lançou a candidata da Fuerza Popular.

O favorito Pedro Castillo, candidato do partido de esquerda Peru Livre, está perto de ser indigitado como o próximo presidente do país andino, apesar das alegações infundadas de fraude de Fujimori. Com quase 100% dos votos contados, Castillo liderava com 50,141% dos votos, contra 49,859% de Fujimori.

Enquanto os apoiantes de Fujimori gritavam “não à fraude” e “respeitem o meu voto”, a candidata do partido de direita Força Popular agradeceu aos grupos que organizaram a manifestação “para pedir que o seu voto seja respeitado”.

"Esta é a expressão mais democrática do que 50% dos peruanos representam”, disse, antes de frisar que quer que o país tenha “uma mudança, mas uma mudança em frente”.

A partir daí, reiterou que desde segunda-feira, o partido começou a receber queixas de cidadãos sobre “centenas de irregularidades” alegadamente cometidas durante o processo eleitoral e que, por esta razão, o partido apresentou mais de 800 pedidos de anulação de votos perante o Júri Nacional Eleitoral (JNE).

“Queremos que seja feita uma contagem de votos até ao fim, que as actas que contenham irregularidades sejam analisadas.E, claro, quando essa contagem ficar concluída, esperamos que todos os peruanos respeitem o resultado”, disse Fujimori.

Há já vários dias que apoiantes pró-Fujimori protestam diante da casa do presidente do JNE, Jorge Luis Salas, que deve decidir sobre os pedidos de nulidade, a quem acusam de ser “terrorista”.