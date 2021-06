“Para o ano voltamos em força”. Arraiais nas ruas só sentados em esplanadas, menos o da IL

Em Alfama, a música popular deu lugar ao fado e ao silêncio, permitindo até ouvir o canto dos pássaros. Em Santos, houve arraial da Iniciativa Liberal, houve muita música, dança e comes e bebes, nem sempre cumprindo as recomendações feitas pela Direcção-Geral de Saúde.

A camisola que Firmino Marques traz vestida contrasta com o seu estado de espírito: “Para o ano voltamos em força”. Mas ele, que gosta mais da noite do que do dia, olha à volta e faltam-lhe os milhares de pessoas que se juntavam na Alfama que é sua há 84 anos, quantos tem de vida. “Isto está assim”, entristece-se.