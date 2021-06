A Sílvia e eles

Estima-se que, no nosso país, cerca de 22,9% da população sofra de uma perturbação psiquiátrica. A ansiedade e a depressão ainda podem ser mais ou menos assumidas, agora quadros de psicose? Isso nem pensar. O que é que irão pensar de nós, não é? Os antipsicóticos, ao balcão das farmácias, até são pedidos a medo, não vá alguém reparar no posto de atendimento ao lado.

A mãe começou a notar os primeiros comportamentos estranhos no dia em que a Sílvia fez 19 anos. Mal tocou na comida do jantar, quase não falou e passou grande parte do tempo a observar os convivas com um ar desconfiado. No dia seguinte informou que, dali em diante, se recusaria a comer qualquer alimento que não fosse produzido na quinta dos pais. A mãe, apesar de ter ficado com o “sexto sentido” alerta, ainda tentou enganar-se a si própria e convencer-se de que aquele quadro só indicava uma preocupação da filha com a sustentabilidade e com o ambiente. Mas menos de uma semana depois encontrou todas as tomadas do quarto da Sílvia tapadas com fita-cola opaca e, quando lhe perguntou o motivo, ela respondeu que, para além de usarem aquelas aberturas para a espiar, também era por ali que, durante a noite, libertavam um gás tóxico que a ia matando lentamente. E quando a mãe lhe perguntou quem é que lhe faria tais coisas, a Sílvia respondeu apenas “eles”.

Apesar de não ser profissional de saúde, a mãe percebeu que alguma coisa de muito grave se passava com a filha, que, nos dias de espera até à primeira consulta de psiquiatria, agravou o quadro. Na tentativa de a acalmarem e de eliminarem as ideias persecutórias, os pais começaram a fazer uma ronda com ela pela quinta durante a noite, antes da hora de dormir, para que ela percebesse realmente que não havia lá mais ninguém. Mas a Sílvia insistia que sim, que “eles” estavam sempre atentos e que viam e sabiam tudo, até aquilo em que ela pensava. E na véspera da consulta, num momento de impulsividade, cortou o braço com uma navalha porque entendeu que a marca da BCG, afinal, era a cicatriz que tinha ficado do processo em que lhe implantaram um chip para a controlar.

Os pais levaram-na para o hospital nesse mesmo dia, desesperados e assustados. Ela acabou por ficar internada durante cerca de mês e meio, tendo alta muito melhor e com aparente crítica para tudo o que tinha acontecido. Ainda assim, poucos meses depois os delírios voltaram. E passou mais de um ano até que a dosagem de medicação estivesse realmente ajustada e a Sílvia estabilizasse.

Foram meses terríveis para esta família e, mais do que uma vez, ouvi a mãe dela dizer que preferia mil vezes que a filha tivesse sido acometida por uma doença física qualquer, mesmo que grave. Repetia sem parar que não havia nada mais assustador do que ver a menina dela completamente descontrolada e aterrorizada por coisas que só existiam no interior da sua cabeça. E falava do estigma. Chorava e dizia que agora toda a gente achava que a filha dela era louca e que, por isso, jamais conseguiria acabar o curso ou ter um emprego. O diagnóstico parecia-lhe trazer um peso impossível de carregar e acabou, também ela, por mergulhar numa depressão.

Há pouco tempo, uma utente entrou numa consulta de urgência e, depois de suspirar, disse à médica de serviço: “Vai ver aí no computador que eu tenho esquizofrenia e, como tal, vai provavelmente desvalorizar todas as minhas queixas, que é o que fazem quase sempre.” Felizmente teve sorte porque ali ninguém desvalorizou nada, e a utente até estava realmente positiva para a covid-19. Mas o ponto aqui é que a discriminação existe até mesmo por parte dos profissionais de saúde, e os doentes sentem-na na pele. E se muitos já olham de lado para a doença psiquiátrica mais comum, imaginem quando começamos a falar de quadros de, por exemplo, esquizofrenia ou doença bipolar.

Deixem-me pegar um pouco na esquizofrenia, que, na verdade, acabou por ser o diagnóstico da Sílvia. Com uma prevalência estimada de 0,57% da população no nosso país, teremos perto de 48 mil pessoas com esta patologia em Portugal. E infelizmente esta é uma doença com um impacto muito real na capacidade de viver de forma independente destas pessoas. A esquizofrenia abala a autonomia, as relações pessoais e tem um impacto significativo, por exemplo, ao nível da actividade laboral. A maioria dos diagnosticados com esta patologia não consegue manter um emprego, pelo que muitos acabam por viver numa situação de grande fragilidade devido também aos baixos rendimentos.

É por isso que é preciso saudar o despacho publicado nesta segunda-feira no Diário da República que determina a gratuitidade da cedência em ambulatório hospitalar dos fármacos antipsicóticos simples para administração oral e intramuscular.

Sabemos que cerca de 75% dos doentes esquizofrénicos fazem medicação antipsicótica e, desta forma, com a dispensa gratuita destes fármacos, conseguiremos, seguramente, aumentar a adesão à terapêutica, que deixa assim de significar mais uma despesa para quem já vive com parcos rendimentos. E depois tudo está relacionado, não é? A toma da medicação de forma regular e correcta diminuirá o número de episódios de descompensação aguda que, só em 2015, segundo o estudo O custo e a carga da esquizofrenia em Portugal, custaram em internamentos mais de 11,6 milhões de euros.

Esta medida peca por tardia, mas é uma excelente medida. Para os doentes, para as suas famílias e para a sociedade em geral. Até porque, somando os custos directos e indirectos da esquizofrenia (incluindo, por exemplo, o impacto da não participação dos doentes no mercado de trabalho ou na vida dos seus cuidadores), percebemos que esta representou, em 2015, 2,7% da despesa em saúde, o que correspondeu a 0,24% do PIB, ainda segundo as estimativas do referido estudo.

Lutar pelo tratamento e seguimento adequado destes doentes não é, por isso, apenas importante para eles. É importante para todos os que vivem em sociedade. Porque a doença mental não desaparece se a ignorarmos e não passa a dar menos despesa porque não a queremos ver. Então sim, muitas palmas para esta medida tão boa.

Quanto à Sílvia, e caso tenham curiosidade, não conseguiu mesmo prosseguir os estudos. Apesar de passar longos períodos mais ou menos estável, a verdade é que não voltou a ter condições para regressar à universidade. Mas tem uma vida activa, ajuda os pais na quinta, vai duas vezes por semana às aulas de zumba e, na última vez que a mãe dela falou com a minha, “eles” estavam sossegados e sem interferir.

Não sei como será o dia de amanhã para a Sílvia, é verdade. Mas também não sei como será para mim ou para qualquer um dos que, desse lado, vão lendo estas linhas. A fronteira que delimita a nossa saúde mental é frágil. Muito mais frágil do que aquilo que gostamos de acreditar. E nenhum de nós está livre, por muito que nos tentemos convencer do contrário. É por isso que temos de continuar a lutar contra o estigma e a favor de mais medidas como esta. Um dia pela Sílvia, outro dia, quem sabe, por nós.