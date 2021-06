Investimento no interior apoiado pelo Estado já criou 24 mil postos de trabalho

Entre apoios à mobilidade, à criação de emprego qualificado e ao investimento empresarial, as políticas lançadas para a valorização do interior resultaram até agora na criação de 24 mil postos de trabalho e em investimentos de cerca de 3,8 mil milhões de euros.

As políticas valorização do interior andam nas bocas do mundo – e nos programas do Governo – desde que, no actual quadro comunitário de apoio (PT 2020), foi criado o Plano Nacional para a Coesão Territorial, que depois foi transformado em Plano Nacional de Valorização do Interior. Programas e planos que, na prática, já criaram 24 mil postos de trabalho através de apoios que possibilitaram investimentos de quase quatro mil milhões de euros.