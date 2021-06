A responsabilidade de ter Lewandowski

Ter um dos melhores jogadores do mundo à disposição nunca será um problema para um treinador. Mas também é uma responsabilidade pesada, a de construir uma equipa que possa rentabilizar esse talento da melhor maneira. É nessa posição que está Paulo Sousa, o seleccionador da Polónia, que entra nesta segunda-feira em acção no Grupo E (17h, SPTV1) frente à Eslováquia, em São Petersburgo. A missão do técnico português é criar condições para que Robert Lewandowski faça pela selecção polaca aquilo que tem feito pelo Bayern Munique nas últimas sete épocas: marcar golos que valham títulos.